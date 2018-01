BBC usa smartphone para transmissão de TV - Link - Estadão

Em matéria pioneira, repórter falou com vítima de enchente usando iPhone e aplicativo de live streaming

Homem entrevistado pela BBC via smartphone FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A BBC fez história ao usar pela primeira vez o smartphone para transmitir uma matéria para o jornal da TV.

A iniciativa foi do jornalista Nick Garnett, que cobria uma região afetada por enchentes no norte da Inglaterra. Sem contar com veículo de transmissão via satélite, Garnett estabeleceu um link para uma entrevista ao vivo usando seu iPhone.

Em seu blog, Garnett contou como preparou a transmissão. Duas partes do equipamento tiveram que ser compradas nas redondezas. O ponto eletrônico do entrevistado foi conseguido com um telefone pré-pago barato, com entrada para fone de ouvido. O tripé para apoiar o iPhone foi conseguido numa loja de penhores. A altura, porém, era insuficiente. O aparelho com tripé foi colocado então sobre um barril de cerveja e uma mesa.

A transmissão foi feita usando um aplicativo de live streaming chamado Dejero, um entre vários que a BBC tem testado. O app consegue aumentar a banda fundindo os sinais 3G e Wi-Fi.

Apesar de uma leve engasgada no começo, a transmissão correu por pouco mais que dois minutos sem nenhum problema de som ou imagem.

O vídeo da entrevista não permite embed, mas ele pode ser conferido nesse link.