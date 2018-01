Beatles na Abbey Road; 40 anos: jeitos virtuais de estar lá - Link - Estadão

A famosa foto dos Beatles na capa do disco Abbey Road, lançado em 1969, completa 40 anos neste dia 8 de agosto.

O local se tornou ponto turístico na Abbey Road, rua de um bairro residencial afastado de Londres. O estúdio em que os Beatles gravaram a maioria de seus discos, chamado também Abbey Road, fica a 15 metros do famoso cruzamento.

No sábado, milhares de fãs devem comparecer ao local. Se você gosta dos Beatles mas não vai estar em Londres neste 8 de agosto, a web dá opções que aproximam você do lugar. O Google Street View, por exemplo, permite navegar pelo local com precisão quase assustadora:

Além disso, o site oficial do estúdio disponibiliza uma live cam da faixa atravessada pelos Beatles há 40 anos. Dá para assistir o que está acontecendo lá, agora, através deste link: http://www.abbeyroad.co.uk/visit/