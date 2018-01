Beatles no iTunes: 2 milhões de músicas na primeira semana - Link - Estadão

Os Beatles venderam mais de duas milhões de músicas individuais e 450 mil álbuns completos mundialmente na primeira semana de lançamento na loja online da Apple, a iTunes Music Store, afirmou a empresa nesta terça, 23.

Abbey Road foi o álbum digital dos Beatles mais vendido na versão norte-americana do iTunes, ficando em 6º lugar entre os mais vendidos na semana. A caixa “The Beatles Box Set” ficou em 10º lugar no ranking do iTunes dos Estados Unidos.

“Here Comes the Sun” foi a música mais vendida dos Beatles, mas não entrou na lista das 10 mais vendidas na semana, disse a Apple.

O catálogo online dos Beatles foi lançado no iTunes — a maior loja online de música digital — no dia 16, depois de anos de negociações entre a Apple, a empresa que gerencia os direitos autorais da banda e a gravadora EMI.

Para ver a lista dos maiores downloads na iTunes Store, clique aqui.

