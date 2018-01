Belgas desenvolvem PC mais rápido do mundo - Link - Estadão

Belgas desenvolvem PC mais rápido do mundo

O grupo de pesquisa ASTRA, da Universidade da Antuérpia, anunciou o desenvolvimento do computador doméstico mais rápido do mundo. A máquina foi montada com processador Intel Core i7, 12 Gb de memória RAM, e sete placas de vídeo GeForce. Para que todas as partes funcionassem, a equipe precisou criar uma BIOS especial junto à equipe da Asus.

15/12/2009 | 15h11