Bernardinho lança startup de educação - Link - Estadão

SÃO PAULO – O técnico da seleção brasileira masculina de voleibol Bernardinho lançou nesta quarta-feira, 22, a startup de ensino a distância eduK. A empresa oferece cursos profissionalizantes por meio de videoaulas na internet e foi criada pelo técnico em sociedade com os empresários Eduardo Lima e Robson Catalan, que passaram os últimos cinco anos trabalhando na operação do site de cursos online Buzzero.com.

Robson Catalan, Bernardinho e Eduardo Lima, fundadores da eduK. FOTO:Divulgação

O projeto recebeu um aporte do tipo Series A (como é chamado o investimento em fase inicial) da Monashees Capital, fundo que já investiu em startups como o Peixe Urbano, Baby.com.br e Oppa. “Ao longo da minha trajetória como técnico, desenvolvi habilidades para treinar, liderar e motivar meus jogadores. Paralelamente, há vários anos compartilho minha experiência nas palestras que ministro em empresas e projetos sociais. A eduK é resultado de nossa crença de que a educação é a principal alavanca para o crescimento profissional”, diz Bernardinho

A proposta da startup para se destacar da ampla concorrência é elevar o padrão de qualidade do ensino a distância oferecendo conteúdo gerado por especialistas reconhecidos em cada área. ”Estima-se que há 8 milhões de posições de trabalho não preenchidas por falta de mão de obra qualificada no Brasil, o que impacta diretamente o crescimento econômico e o desenvolvimento social do país”, diz Catalan, cofundador da empresa.

Além da web, a eduK também tem um aplicativo para o sistema operacional Android pelo qual os vídeos podem ser baixados para serem assistidos em plataformas móveis mesmo sem conexão com a internet. O conteúdo de cada curso ficará disponível ao estudante de forma vitalícia para ser consultado a qualquer momento.

O site da eduK já está no ar com 20 cursos profissionalizantes que custam entre R$ 150 e R$ 600. A meta é chegar até o final do ano com 100 opções no portfólio. Para atrair alunos, a startup permite a degustação de algumas aulas gratuitamente para que o conteúdo e o formato do vídeo sejam avaliados antes da compra. A sede da empresa fica em São Paulo, onde trabalham atualmente 30 funcionários.

