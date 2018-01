Bernardo defende igualdade tributária a empresas da web - Link - Estadão

Adriana Fernandes

BRASÍLIA – O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, defendeu isonomia tributária entre as empresas estrangeiras de tecnologia que atuam na internet, como Google, Facebook e Apple, e as empresas nacionais. Em entrevista ao Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, Paulo Bernardo afirmou que as empresas são pagas pelos serviços prestados com publicidade via cartões internacionais, o que pode ficar fora da contabilidade no País. Segundo ele, isso acaba fazendo com que elas paguem menos tributos do que as brasileiras. “Há um desequilíbrio do mercado”, afirmou ele. “Temos que ter tratamento tributário igual”, ressaltou.

O ministro não quis comentar informação de que a Receita Federal está investigando a forma de recebimento de receitas dessas empresas e estuda aperfeiçoamento na tributação, mas ponderou que é preciso maior transparência na atuação dessas companhias estrangeiras no País. Ele lembrou que outros países, como a França, já fizeram modificações na regulamentação para alcançar essas empresas. “É lícito discutir redução da carga tributária. Já fizemos outras desonerações, mas precisamos de transparência”, defendeu. Ele ressaltou que o governo fez modificações para dar mais controle a comercialização de TV de assinatura por satélite.

Crítico dessas empresas estrangeiras da Internet, o ministro comparou o Brasil a um paraíso fiscal para elas. “Aqui elas pagam menos imposto. Para elas, é um paraíso fiscal”, alfinetou o ministro, que tem recebido representantes dessas empresas em Brasília. Ele citou o caso do Google que recebeu cerca de R$ 3,5 bilhões em publicidade em 2013, só perdendo para as organizações Globo. Ele comparou a situação atual de desequilíbrio a duas quitandas que se instalam na mesma rua, mas que pagam tributos de forma diferente. “Uma vai quebrar e a outra vai ficar mais rica e abrir um supermercado”, criticou.

Receita

Segundo informou uma fonte do governo ao <b>Broadcast</b>, o Fisco brasileiro estuda mudanças na tributação dessas empresas para fechar brechas na legislação brasileira que estariam levando à evasão fiscal e prejudicando a concorrência com as empresas brasileiras. A avaliação da área técnica é de que existe uma “zona cinzenta” na legislação que precisa ser resolvida. “Esse mercado precisa ser melhor regulado”, disse a fonte. Por isso, a ofensiva fiscal do governo.