Bernardo diz que falta pouco para acordo sobre Marco Civil - Link - Estadão

Lu Aiko Otta

Vera Rosa

Adriana Fernandes

BRASÍLIA – “A votação do Marco Civil da internet interessa a toda a sociedade porque trata de uma nova fronteira econômica”, avaliou o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. “Os dados vão ser o próximo grande recurso natural da economia”, afirmou.

Ele acredita que “falta pouco” para fechar um acordo no Congresso sobre a matéria. “Com um pouco de boa vontade, é possível chegar a um entendimento.” A resistência das gigantes da internet em instalar data centers no País, uma obrigação prevista no projeto de lei, foi classificada como “incompreensível” pelo ministro. “Tem casos de flagrante abuso”, afirmou.

Ele citou como exemplo a recusa do Google em fornecer informações para uma investigação sobre lavagem de dinheiro. “Depois, ficamos sabendo que eles entregam tudo para o governo norte-americano.”

Paulo Bernardo avaliou, ainda, que é possível contornar a posição contrária do PMDB ao texto. Segundo o ministro, a restrição está concentrada no líder do partido na Câmara, Eduardo Cunha (RJ). “Ele entende do assunto, então temos de fazer um trabalho de convencimento”, comentou. O ministro não acredita que a posição contrária do partido tenha como origem as negociações em torno da reforma ministerial. “A discussão é anterior a isso”, disse.

A votação do marco civil ocorre num momento em que o governo faz uma ofensiva de fiscalização tributária sobre as gigantes da rede. “O Google é uma empresa fantástica, mas o modelo de negócio permite que eles ganhem rios de dinheiro aqui sem pagar tributos”, disse. “Eles não podem nos tratar como um paraíso fiscal.”