Best Buy faz recall de 32 mil tampas de bateria para iPhone - Link - Estadão

WASHINGTON – A varejista de produtos eletrônicos Best Buy está fazendo o recall de 32 mil tampas de bateria para iPhone por causa do perigo de o aparelho da Apple pegar fogo, disse nesta quinta-feira, 1, a agência governamental norte-americana Consumer Product Safety Commission (CPSC).

As tampas, fabricadas na China, são feitas para abrigar o iPhone e manter as baterias carregadas.

Best Buy e CPSC receberam cerca de 14 registros nos Estados Unidos de que o modelo de tampa de bateria RF-KL12 superaquecia durante o recarregamento, disse a agência em seu website.

Três registros que pequenas queimaduras e quatro de danos materiais foram recebidos.

O recall envolve cerca de 31 mil capas de bateria nos Estados Unidos e 1.000 no Canadá.

