Beta do Firefox 3.6 liberado para download - Link - Estadão

A nova versão do navegador gratuito Firefox foi disponibilizada pela Fundação Mozilla.

O Firefox 3.6 já havia sido disponibilizado, mas era paenas uma versão alfa, um software experimental que estava sujeito a toda sorte de problemas. O beta é o passo intermediário em relação ao produto final. Diferente do alfa, o beta é muito mais estável e confiável.

As maiores novidades da versão preliminar são o menor tempo de carregamento, diversos avanços visuais e melhor habilidade paral idar com javascript.

A versão mais nova do Firefox disponível é a 3.5.4. Alguns usuários criticaram a última versão, por achá-la mais lenta que as anteriores. No 3.6, a promessa é de melhor estabilidade, mais personalização e melhor desempenho, tudo sem comprometer a velocidade com que o Firefox roda.

O Download pode ser encontrado no site da fundação Mozilla.