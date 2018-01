BGS 2014: Veja a lista de jogos que podem ser testados na feira de games em SP - Link - Estadão

‘Call of Duty: Advanced Warfare’ é um dos destaques da BGS esse ano. FOTO: Alex Silva/Estadão ‘Call of Duty: Advanced Warfare’ é um dos destaques da BGS esse ano. FOTO: Alex Silva/Estadão

SÃO PAULO – Um dos principais atrativos da Brasil Game Show (BGS) é a possibilidade de jogar games que ainda não foram lançados, estão chegando às lojas em breve ou acabaram de sair, mas que muita gente ainda não teve coragem de gastar R$ 200 para levar para casa. Em 2014, não é diferente: recheada de lançamentos turbinados pela nova geração de consoles, a feira que abre suas portas para o público em geral nessa quinta-feira, 9, promete boa diversão (e muitas filas) para seus visitantes.

O principal destaque fica por conta da Warner, que traz para o Expo Center Norte, em São Paulo, uma demo de Mortal Kombat X, nova versão do clássico game de luta que deve chegar ao mercado apenas em junho de 2015, e que impressiona pelos gráficos brutais e muito bem detalhados, mas preservando a jogabilidade de sempre. Outras boas novidades aparecem no estande da Ubisoft, que traz os dois novos Assassin’s Creed – Rogue e Unity –, além de Far Cry 4 e de mais uma versão de Just Dance, dessa vez embalada por “Happy” e “Let It Go”.

A batalha nos campos de futebol também se estende nos gramados (sintéticos) da BGS: EA, com FIFA 15 (que chega às lojas do País nesta quinta-feira) e Konami, com Pro Evolution Soccer 15, tentam conquistar o coração do gamer esportista. A EA também trouxe para a feira uma prévia do próximo jogo da série Battlefield, Battlefield: Hardline, previsto para 2015, enquanto a Activision aproveitou para trazer seus dois maiores lançamentos do ano: Destiny, que saiu em setembro, e Call of Duty: Advanced Warfare, primeiro jogo da série de tiro a levar o jogador para um futuro “distante”.

Uma ressalva, porém: alguns dos estandes podem ter restrições de idade em alguns games, graças à classificação indicativa de 18 anos. Nessa quarta-feira, com a BGS apenas para imprensa, negócios e convidados, houve casos de menores de idade que não puderam jogar Call of Duty pela idade. Procurada pela reportagem, a Activision preferiu não se pronunciar sobre o tema.

‘Assassin’s Creed: Unity’ é outro destaque da feira, no estande da Ubisoft. FOTO: Bruno Capelas/Estadão ‘Assassin’s Creed: Unity’ é outro destaque da feira, no estande da Ubisoft. FOTO: Bruno Capelas/Estadão

Abaixo, confira a lista de games e os estandes onde eles poderão ser jogados na feira.

EA/Warner/Capcom/Disney

- FIFA 15

– Battlefield: Hardline

– Resident Evil 2: Revelations

– Ultra Street Fighter IV

– Sombras de Mordor

– Mortal Kombat X

– Disney Infinity 2

– Dying Light

– LEGO Hobbit

– Lego Batman 3

– Dragon Age Inquisition

Konami

- Pro Evolution Soccer 2015

FIFA 15 chega às lojas nessa quinta-feira, e pode ser testado na BGS. Rival, PES 2015 chega em novembro. FOTO: Reprodução FIFA 15 chega às lojas nessa quinta-feira, e pode ser testado na BGS. Rival, PES 2015 chega em novembro. FOTO: Reprodução

Ubisoft

- Assassin’s Creed: Unity

– Assassin’s Creed: Rogue

– Far Cry 4

– Just Dance 2015

Xbox (Microsoft)*

- Sunset Overdrive

– Forza Horizon 2

– Halo: The Master Chief Collection

Activision

- Destiny

– Call of Duty: Advanced Warfare

Trecho de vídeo antes de luta entre Sub-Zero e Scorpion em ‘Mortal Kombat X’ FOTO: Reprodução Trecho de vídeo antes de luta entre Sub-Zero e Scorpion em ‘Mortal Kombat X’ FOTO: Reprodução

Sony*

- Driveclub

– The Order: 1886

– Bloodborne

– Little Big Planet 3

– The Evil Within

– Until Dawn

– Chroma Squad (indie brasileiro)

– Ninjin (indie brasileiro)

– To Leave (indie equatoriano)

Devolver

- Hotline Miami 2

Bandai-Namco (no estande das Lojas Americanas)

- F1 2014

- Lords of the Fallen

- Naruto: Ultimate Ninja Storm Revolution

- Moto GP 2014

- Dragon Ball Xenoverse

- Project CARS

O indie Toren, da brasileira Swordtales O indie Toren, da brasileira Swordtales

Pavilhão indie

- Aritana e a Pena da Harpia

– Shine

– Toren

*os estandes da Sony e da Microsoft contém ainda jogos de outras empresas, como Destiny, FIFA 15 e Far Cry 4.