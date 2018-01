Bichinho virtual Tamagotchi chega ao Apple Watch - Link - Estadão

SÃO PAULO – O clássico joguinho do Tamagotchi, que vendeu milhões de unidades na década de 1990, chegou ao mais badalado dispositivo tecnológico do mercado: o Apple Watch. A versão do Tamagotchi Classic para o relógio foi lançada hoje, 28, pela empresa japonesa Bandai.

O grande diferencial do jogo no Watch é a possibilidade de monitorar o status do bichinho sem precisar tirar o celular do bolso. Então, caso o Tamagotchi necessite de cuidados, aparecerá um aviso diretamente no relógio do usuário. Ou seja, há total integração entre os aparelhos.

As versões para iPad e iPhone já estavam disponíveis e continuam a venda na App Store. Para baixar o aplicativo do bichinho virtual, é necessário o pagamento de US$ 0,99.