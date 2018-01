Bicigoogle - Link - Estadão

A partir desta quarta-feira, 10, os ciclistas têm um motivo a mais para pedalar. O Google Maps incluiu entre seus serviços uma opção que mostra as rotas mais amigáveis para quem está andando de bicicleta em uma cidade. O Maps irá mostrar desde ciclovias até ruas com um tráfego menos intenso de automóveis.

Antes, quem quisesse visualizar uma rota para andar de bicicleta tinha que se contentar com o modo para “pedestres”. Agora, os mapas específicos para ciclistas mostram três tipos de pistas: os pontos verdes indicam trilhas exclusivas para bicicletas; pontos com uma luz verde piscando apontam pistas para ciclistas que ficam ao lado de rodovias para automóveis; e as linhas tracejadas em verde mostram pistas que são preferencialmente para as bikes, mas que não são exclusivas.

Veja abaixo o vídeo que o Google postou explicando como o serviço funciona e como usá-lo. É bem didático, mas, infelizmente, em inglês.

O Google afirma que as rotas recomendadas aos ciclistas levam em conta fatores como evitar descidas e subidas e ruas com grande engarrafamento. Para calcular o tempo estimado da viagem, o Maps irá levar considerar até o vento, que pode ajudar ou atrapalhar um passeio de bicicleta.

Para incluir as rotas ciclísticas no Google Maps, a maior empresa da web trabalhou junto com a Rails-to-Trail Conservancy – instituição sem fins lucrativos que visa criar e conectar trilhas para ciclistas e pedestres pelos Estados Unidos – e incluiu mais de 12 mil milhas de rotas para os donos de bicicleta em mais de 150 cidades norte-americanas.

O site Read Write Web já usou o serviço na cidade de Austin. Segundo eles, “o serviço nos guiou para boas opções de rotas e, sempre que possível, indicou uma ciclovia. Algumas vezes, após curvas bruscas, o mapa nos mostrou opções erradas de caminhos, mas isso é normal, todos os mapas online fazem isso, ainda mais em fase beta”.