Bieber é o nome mais buscado no Bing - Link - Estadão

Cantor teen é único nome masculino na lista das dez celebridades mais procuradas pelo buscador da Microsoft este ano

FOTO: Divulgação

LOS ANGELES – O cantor favorito das adolescentes Justin Bieber foi nomeado a pessoa mais procurada em 2011 na internet na ferramenta de busca Bing nessa segunda-feira, 28, batendo a estrela de reality show Kim Kardashian e a atriz de Friends Jennifer Aniston.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Em um levantamento realizado pelo site de busca, a febre Bieber tomou conta do Bing em 2011, com o cantor canadense de 17 anos passando da posição número 6 no ano passado para se tornar o nome e o músico mais procurado, com base em bilhões de consultas durante o ano.

Bieber foi a única pessoa do gênero masculino a aparecer na lista dos 10 mais, com Kardashian caindo do primeiro lugar no ano passado e Aniston mudando de nono para terceiro lugar neste ano, ajudada pela carreira cinematográfica em expansão e sua vida pessoal altamente divulgada.

As atrizes Lindsay Lohan e Megan Fox e as cantoras Jennifer Lopez, Britney Spears, Katy Perry, Lady Gaga e Miley Cyrus completam os nomes mais pesquisados.

Apesar de o filme A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1 ter arrecadado US$ 489,3 milhões nas bilheterias mundiais até agora, o filme de vampiros foi derrotado pela mais recente edição da franquia Missão Impossível como o filme mais procurado do ano. O Protocolo Fantasma tem lançamento previsto para dezembro.

American Idol foi o programa de TV e reality show mais procurado em 2011, enquanto o casamento real britânico entre o príncipe William e Kate Middleton em abril foi o evento de celebridade mais buscado.

O levantamento do Bing também destacou as notícias mais pesquisadas, com o “Julgamento Casey Anthony” encabeçando a lista de todo o mundo, incluindo a “Morte de Osama Bin Laden”, o “julgamento de Michael Jackson/Conrad Murray” e “Terremoto/Tsunami no Japão Terremoto”.

/ Piya Sinha-Roy (REUTERS)