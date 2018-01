Bienal de vídeos - Link - Estadão

O YouTube e o Museu Guggenheim estão em busca dos vídeos mais criativos dos últimos anos. O site e a instituição abriram o projeto YouTube Play que vai selecionar filmes de até 10 minutos, exibidos publicamente de dois anos para cá, para uma exposição do museu.

A seleção ocorre em 21 de outubro, em Nova York, e terá transmissão simultânea nos museus Guggenheim em Berlim, Bilbao e Veneza. Depois, os vídeos ficarão expostos em uma exposição no Museu Guggenheim em Nova York e também no canal do YouTube Play.

O vídeo de apresentação do projeto (assista abaixo) descreve a iniciativa como “uma bienal de vídeos criativos”. A ideia é encontrar os vídeos mais “marcantes” e “criativos” do mundo, que podem ser animações, filmes narrativos ou não-narrativos, documentários, vídeos musicais, ou qualquer outro formato de arte inovador, com exceção de filmes comerciais.

Apenas um vídeo é aceito por pessoa, que deve publicá-lo no YouTube e inscrever o vídeo no canal do projeto.