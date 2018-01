Big Bang recriado - Link - Estadão

O superacelerador de partículas (LHC na singla em inglês) construído em Genebra, na Suíça, conseguiu recriar as condições que propiciaram o Big Bang, mais de 13 bilhões de anos atrás. Os cientistas conseguiram promover colisões de feixes de prótons, simulando a explosão que deu origem ao Universo. O simulador voltou quebrando marcas: os choques de prótons atingiram uma energia recorde.

Os pesquisadores tentaram duas vezes, em vão, realizar a experiência durante a madrugada. Mas só durante a manhã desta terça-feira os prótons colidiram a 99,99% da velocidade da luz, quase nas mesmas condições do colapso inicial. Os dois feixes correram, em direções opostas, em um túnel de 27 quilômetros na fronteira entre a Suíça e França.

O projeto de mais de 20 anos custou US$ 18 bilhões e sofreu críticas por ter sido fechado, logo após seu lançamento em setembro de 2008, por conta um problema de superaquecimento (que custou mais US$ 40 milhões). O LHC voltou a funcionar apenas em novembro do ano passado, e hoje atingiu o seu maior êxito.

“Isto é física em ação. O início de uma nova era”, disse Paola Catapano, cientista e porta-voz do Cern, instituto que cuida do LHC.