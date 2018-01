Bill Gates é o homem mais rico do mundo - Link - Estadão

SÃO PAULO – Bill Gates, o fundador da Microsoft, é o homem mais rico do mundo, à frente do mexicano Carlos Slim, segundo a lista anual de bilionários divulgada nesta segunda-feira, 2, pela revista Forbes.

O veterano investidor americano Warren Buffett, que preside a firma Berkshire Hathaway, aparece em terceiro lugar.

A revista atribui a Gates, de 59 anos, fundador da Microsoft, uma fortuna de US$ 79,2 bilhões, enquanto a de Slim, de 75 anos, que lidera o grupo mexicano de telecomunicações América Móvil, é calculada em US$ 77,1 bilhões. A Buffet, de 84 anos, a Forbes atribui uma fortuna de US$ 72,7 bilhões.

Dos 20 maiores bilionários do mundo, seis são do mercado de tecnologia:

1. Bill Gates – Microsoft

Fortuna: US$ 79,2 bilhões

5. Larry Ellison – Oracle

Fortuna: US$ 54,3 bilhões

15. Jeff Bezos - Amazon.com

Fortuna: US$ 34,8 bilhões

16. Mark Zuckerberg – Facebook

Fortuna: US$ 33,4 bilhões

19. Larry Page – Google

Fortuna: US$ 29,7 bilhões

20. Sergey Brin – Google

Fortuna: US$ 29,2 bilhões

Jovens bilionários

Evan Spiegel, do Snapchat, é o bilionário mais jovem do mundo. FOTO: AP Evan Spiegel, do Snapchat, é o bilionário mais jovem do mundo. FOTO: AP

Empresários do ramo da tecnologia formam grande parte do ranking de bilionários do mundo e suas fortunas apresentaram crescimento no último ano. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, por exemplo, subiu cinco posições no ranking, para a 16ª colocação, e está pela primeira vez entre os 20 mais ricos, com uma fortuna de US$ 33,4 bilhões. Ele também lidera a lista de bilionários abaixo dos 40 anos, que tem 46 nomes.

Já o cofundador do aplicativo Snapchat, Evan Spiegel, de 24 anos, estreou na lista da Forbes como o bilionário mais jovem do mundo, com uma fortuna de US$ 1,5 bilhão. Seu amigo Bobby Murphy, de 25 anos, que ajudou a fundar o Snapchat, aparece na lista com uma fortuna do mesmo valor.

Também aparecem na lista da Forbes os cofundadores do Uber Travis Kalanick (com uma fortuna de US$ 5,3 bilhões) e Garrett Camp (US$ 5,3 bilhões), e o primeiro funcionário da empresa, Ryan Graves (US$ 1,4 bilhões); Jack Ma, do Alibaba (US$ 22,7 bilhões); Kim Bum-Soo, da Kakao Talk (com US$ 2,9 bilhões); Brian Chesky, do Airbnb (com US$ 1,9 bilhão); Markus “Notch” Persson, do Minecraft (US$ 1,3 bilhão) e Reed Hastings, do Netflix (US$1 bilhão).

/ COM EFE