Bill Gates inaugura site - Link - Estadão

A chegada triunfal de Bill Gates no Twitter não foi casual. O empresário, que chegou nesta quarta ao microblog e já tem mais de 250 mil seguidores, estava preparando o lançamento de seu blog, o The Gates Notes.

Na ‘carta de abertura’ de Gates, que aparece na abertura do site, ele explica que escreveu muitas coisas relacionadas ao trabalho que faz com sua mulher na Bill and Melinda Foundation, e que agora resolveu compartilhar essas ideias para que elas possam inspirar trabalhos semelhantes em outras pessoas.

Entre as seções do site, estão um FAQ, textos sobre as viagens filantrópicas de Gates, a ‘Curious Classroom’, que reúne questões de estudantes ao redor do mundo, além de textos sobre o que ele tem pensado e aprendido.

