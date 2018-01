Bill Gates investe agora em camisinhas - Link - Estadão

Fundação investirá em preservativo que mantenha os benefícios atuais sem comprometer o prazer da experiência sexual

SÃO PAULO – Bill Gates, fundador da Microsoft, anunciou que investirá US$ 100 mil em projetos que considerar promissores para aprimorar um produto que, segundo ele, parou no tempo. A Fundação Bill e Melinda Gates abriu um processo de seleção de propostas, que premiará até dez iniciativas. O produto? A camisinha.

“Um dos maiores obstáculos ao uso de camisinha masculina é a falta de incentivo persistente ao uso contínuo”, diz a fundação. “O primeiro inconveniente da perspectiva masculina é que camisinhas diminuem o prazer, se comparado a relações sem camisinha, criando um dilema que muitos homens consideram como inaceitável.”

A organização, que lida com questões de saúde no mundo, reconhece as versões atuais de preservativos como produtos práticos e baratos eficazes na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, mas salienta que o processo criativo e inovador em relação ao produto está estagnado há tempos. “Camisinhas têm sido usadas há cerca de 400 anos; no entanto, apresentaram um avanço tecnológico mínimo nos últimos 50 anos.”

A fim de incentivar o sexo seguro e o uso frequente do produto, o edital convida interessados a desenvolver uma camisinha que seja não apenas eficaz como método contraceptivo e possa prevenir doenças como o vírus HIV, mas que permita que o usuário possa aproveitar a experiência sexual. ”Estamos procurando a ‘Nova geração de camisinhas‘, que preserve ou até aumente o prazer, a fim de incentivar a adoção e o uso regular do produto.”

Os participantes também podem trabalhar na camisinha feminina. Segundo a fundação, além dos mesmos aspectos negativos da versão masculina, a camisinha para mulheres tem problemas de usabilidade, com difícil manuseio. “Para utilizar a atual camisinha feminina, é necessário treino”, diz o texto.

Para participar do programa de Gates, as propostas apresentadas devem conter uma hipótese que possa ser testada e capacidade de produção em larga escala. ”A nova geração de camisinhas deve acabar com qualquer aspecto negativo do produto”, diz a organização.