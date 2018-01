Bill Gates se emociona ao falar de Steve Jobs - Link - Estadão

Em entrevista ao programa de entrevistas ’60 minutes’, fundador da Microsoft falou sobre sua última conversa com Jobs

SÃO PAULO – O fundador da Microsoft, Bill Gates, se emocionou ao falar de Steve Jobs, seu rival no mundo dos negócios, durante entrevista ao programa ’60 minutes’ da CBS nesta semana.

Ao ser questionado sobre sua relação com o fundador da Apple, Gates afirmou ter visitado Jobs pouco antes de sua morte e relembrou a última conversa dos dois. “Ele me mostrou o barco que estava construindo e falou como ele estava ansioso para andar nele, embora ambos soubéssemos que havia boas chances de isso não acontecer”, disse.

Gates contou ainda que os dois cresceram juntos e que uma das grandes qualidades de Jobs era ter um senso intuitivo de marketing. “Nós tínhamos um ano de diferença, éramos ingenuamente otimistas e criamos grandes companhias”, disse.

“Nós realizamos todos os sonhos que tivemos sobre criar produtos e aprender coisas novas. A maior parte do tempo como rivais. Mas sempre mantivemos certo respeito e contato, mesmo quando ele estava doente”, afirmou.

