Bill Gates social - Link - Estadão

Bill Gates, quem diria, acabou no Twitter. O pai do Windows lançou sua conta na rede social do passarinho depois de incontáveis clones fakes aparecerem dizendo ser Bill. Em seu primeiro tweet, @BillGates saudou seus leitores e disse estar terminando uma carta para sua fundação e logo foi recepcionado pelo ator e twitteiro Ashton Kutcher. Ele também reativou sua conta no Facebook, segundo afirma o Microsoft Blog, do jornal americano Seattle PI.