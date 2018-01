Bing + Android - Link - Estadão

A Motorola chegou a um acordo com a Microsoft para colocar o sistema de busca Bing e seu serviço de mapeamento nos telefones que usam o sistema operacional Android, do Google.

O fabricante de celulares disse que a parceria com a MS significa que o widget de favoritos e de busca do Bing será carregado nos seus telefones, começando nas próximas semanas com os celulares na China.

A Motorola já havia firmado um acordo parecido para permitir que os usuários chineses utilizassem o Baidu, entre outros, como sistema de busca padrão em vez do Google em celulares Android.

As parcerias ocorrem em meio a um cenário de disputa do Google com a China sobre censura que, caso leve a empresa a deixar o país, pode causar grandes dores de cabeça à Motorola.

Isso porque a Motorola está apostando em seus laços com o Android e nas vendas na China para ajudar no retorno ao crescimento. Ter alternativas ao Android deve reduzir a dependência em relação ao Google na China ou em qualquer outro país, afirmam analistas.