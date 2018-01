Bing incorpora compras coletivas no celular - Link - Estadão

A Microsoft espera pegar carona na popularidade dos sites de compra coletiva incorporando as ofertas à versão para smartphone do seu buscador, o Bing, (http://m.bing.com).

Na nova ferramenta, disponível apenas nos Estados Unidos, as pessoas poderão clicar em um link descrito como “deals” (ofertas) para ver os últimos produtos e serviços oferecidos na sua cidade por sites como o Groupon, Living Social e cerca de 200 outros serviços de compra coletiva, segundo a Microsoft. Outro atalho leva às lojas, restaurantes e outros pontos de comércio que estão oferecendo descontos baseado na localização do telefone. As pessoas também poderão usar o Bing para buscar ofertas por categorias de produtos e serviços.

A Microsoft disse que está trabalhando com a The Dealmap, uma empresa que agrega as ofertas por cidade, para usar as informações em um mapa para que as pessoas procurem ofertas de acordo com o bairro, por exemplo, de um mecânico oferecendo desconto na troca de óleo.

A inciativo vem em um momento em que a Microsoft procura inovar por meio de parcerias, em vez de simplesmente copiar uma ideia que está se tornando popular para os seus produtos.

“Nossa estratégia no Bing é identificar as novidades”, diz o diretor do Bing Stefan Weitz, “e trabalhar com elas, não contra elas”.

O Groupon, com sede em Chicago (EUA), faz acordo com comerciantes para criar uma oferta, de por exemplo US$ 10 por um prato em um restaurante que custaria US$ 20, ou US$ 50 por uma manutenção do carro que custaria US$ 100. A empresa publica a oferta online e a envia por e-mails aos usuários cadastrados. Uma vez que certo número de pessoas compram a oferta é atingido, o desconto está valendo. O número de sites de compras coletivas inflou nos últimos anos, atraindo outras empresas como a Gilt Groupe, a realizar ofertas semelhantes.

Até o Google está trabalhando em um projeto seu, o Google Offers.

A atualização do Bing, realizada nesta quinta pela Microsoft, inclui também um maior uso da linguagem HTML5, usada para criar sites com gráficos e interatividade de programas de computador e aplicativos.

/ Jessica Mintz (ASSOCIATED PRESS)

