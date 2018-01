Biologia no mundo de Mario - Link - Estadão

Todos nós já passamos pela exaustiva experiência de decorar livros-texto de biologia: fauna e flora, os diferentes reinos animais e vegetais e esse tipo de coisa.

Talvez as coisas fossem muito mais divertidas se tivéssemos que aprender os fundamentos da natureza dos videogames. Um estudante de Fundamentos de Comunicação e Design resolveu desenvolver um livro-texto da biologia do Mario World. Flora e fauna inclusa, o volume descreve com detalhes o reino funghi, que como sabemos, é abundante no universo de Super Mario Bros.

Veja outras fotos do livro no Kotaku.