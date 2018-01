Bisbilhote a timeline alheia - Link - Estadão

O Twitter anunciou na quinta-feira, 26, que os seus usuários poderão começar a bisbilhotar outras timelines que não a sua. Bastará entrar no perfil desejado e clicar em ‘following’ para acompanhar uma simulação da linha de atualizações de outra pessoa.

Só será possível usar o recurso com quem você segue e e é seguido, e ele só não valerá para quem tem a conta trancada, que continuará tendo seus tweets protegidos. Aparentemente, o serviço já está no ar para todos os usuários do Twitter. Veja a timeline simulada do @link_estadao: