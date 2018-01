Bitcoin cai após alerta de banco chinês - Link - Estadão

Moeda sofreu queda de 30% após o banco central chinês alertar as instituições financeiras do risco da moeda

SÃO PAULO – O Banco Popular da China (relativo ao nosso Banco Central) alertou as instituições financeiras do país sobre o “risco” da moeda virtual Bitcoin e proibiu que operações fossem feitas com ela. O aviso dizia para as instituições ficarem “a postos” e evitarem a moeda que continha alto risco de fraude e podia estar facilmente envolvida em casos de lavagem de dinheiro.

O reflexo no valor da moeda controlada pelos seus próprios usuários (não há uma instituição central que faça a sua gestão) foi imediato. O preço em dólar (medido pelo Mt. Gox) variou de US$ 1.240 a US$ 870, diz a Bussiness Insider. A moeda é conhecido por sua alta volatilidade. Só em 2013, seu valor chegou a crescer 89 vezes.

O alerta foi assinado por cinco ministros do governo que avaliavam que a moeda “não tinha status legal e equivalente monetário”, referindo-se ao fato de que o Bitcoin não possui lastro. Sua emissão é feita pela própria comunidade de usuários através de um trabalho controlado e necessário para a validação e processamento das transações – conhecido como mining, ou mineração.

A visão é compartilhada também pelo economista e ex-presidente do Banco Central americano, Alan Greenspan, de 87 anos, que ao Bloomberg manifestou sua opinião. “É uma bolha (…) Não tem valor intrínseco. Você tem que forçar muito sua imaginação para inferir sobre o que é o valor do Bitcoin. Eu não consegui. Talvez outra pessoa possa conseguir”, diz.

Já o presidente atual, no mês passado, tornou pública uma opinião bem diferente do seu antecessor. Para Ben Bernanke, o Bitcoin e outras moedas virtuais, assim com qualquer sistema de pagamentos online, são promissores no longo prazo e podem um dia garantir um sistema de pagamentos mais seguro e eficiente.