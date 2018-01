BitTorrent promove filme de Hollywood - Link - Estadão

Visto como uma plataforma para troca de arquivos piratas, o BitTorrent faz parceria para divulgar o filme ‘Arthur Newman’

Richard Verrier

LOS ANGELES TIMES

Numa das mais estranhas reviravoltas na trama em Hollywood, a BitTorrent, empresa de tecnologia cujo nome foi sinônimo de pirataria na internet, hoje está fazendo negócios com a indústria cinematográfica. A empresa de São Francisco associou-se à Cinedigm, distribuidora de filmes independentes em plataformas digitais, para promover o mais novo lançamento da produtora, o filme Arthur Newman, estrelado por Colin Firth e Emily Blunt.

Esta semana a BitTorrent começará a promover o filme convidando os 170 milhões de usuários do seu software — que facilita a transferência de grandes arquivos de dados — a assistirem os primeiros sete minutos do filme antes da sua estreia nos cinemas, na sexta-feira.

No ano passado a empresa de tecnologia promoveu documentários e álbuns de grupos como o Counting Crows, mas com este acordo firmado com a Cinedigm é a primeira vez que a companhia ajuda a promover um filme de Hollywood. A parceria realça os esforços da companhia para apagar sua imagem de pária como era conhecida quando incentivava os consumidores a baixarem ilegalmente filmes e programas de TV para os seus computadores.

“Conseguimos esta rede maravilhosa de 170 milhões de consumidores entusiasmados”, disse Matt Mason, presidente de marketing da BitTorrent. “Para nós, esta é uma oportunidade para conectar os criadores de conteúdo com seus fãs.”

Este acordo também é o mais novo sinal de distensão entre Hollywood e o Vale do Silício, que foram durante um tempo adversários, mas começaram a encontrar maneiras de trabalhar em conjunto em projetos criativos e na luta contra o roubo de direitos autorais.

Filme é promovido no site e no software do BitTorrent. Foto: Reprodução

No ano passado os dois lados lutaram contra um projeto de lei, o chamado Stop Online Piracy Act (Sopa), que visava combater a pirataria. O projeto, apoiado por muita gente em Hollywood, acabou morrendo no Congresso depois de uma campanha vigorosa liderada pelo Google, e outras gigantes da internet.

“Não se trata de tecnologia contra criadores de conteúdo”, disse Jill Calcaterra, diretora de marketing da Cinedigm. “Este é um exemplo de tecnologia e criadores de conteúdo trabalhando juntos para descobrir como ajudar nossas empresas crescerem.”

Até recentemente a BitTorrent era considerada uma empresa que facilitava a pirataria online porque seu protocolo — inventado em 2001 pelo fundador Bram Cohen –, era usado por sites ilegais que permitiam aos usuários baixar versões pirateadas de filmes.

Mas segundo Mason, a companhia está determinada a apagar esta imagem e permitir que os cineastas se beneficiem com os usuários da sua rede que, segundo ele, são consumidores ávidos de entretenimento e mais dispostos a gastar na compra de filmes ou música do que os consumidores médios.

“Sempre fomos uma empresa de tecnologia legítima e dentro da lei, mas não fizemos um bom trabalho no tocante à nossa própria história”, disse ele. “Como empresa temos este enorme problema de percepção da marca e precisamos resolve-lo”.

Não é a primeira vez que a BitTorrent procura se inserir em Hollywood. Em 2007 a empresa tentou lançar uma loja no estilo da iTunes, mas o serviço nunca avançou. “A BitTorrent não é muito boa no tocante a conteúdo”, disse Mason. “Nosso negócio é transferir arquivos o mais rápido possível.”

A companhia espera que outros cineastas percebam a conveniência de usar sua rede para promover filmes e gerar uma nova fonte de receitas de publicidade para a empresa, cujo website atrai mais de um milhão de visitantes por dia.

“O que apreciamos no caso da Cinedigm é que se trata de uma companhia orientada para a tecnologia, empenhada em entender o futuro do conteúdo digital”, disse Mason, que já trabalhou anteriormente com a produtora de “Arthur Newman”, Alisa Tager.

O acordo dá à distribuidora a oportunidade de promover os filmes do seu catálogo cada vez mais extenso para uma ampla audiência global. A empresa, mais conhecida pela instalação de equipamento digital nos cinemas, vem tentando se reinventar como distribuidora importante de filmes independentes nos cinemas e também em novas plataformas digitais.

“Nosso primeiro objetivo é conseguir o maior número possível de pessoas assistindo aos nossos filmes, e o espaço ocupado pela BitTorrent praticamente é insuperável em termos de alcance”, disse Calcaterra.

Segundo Jill Calcaterra, Arthur Newman, que está sendo lançado diretamente nos cinemas, faz parte de uma meia dúzia de filmes que ela pretende promover por meio da sua parceria com a BitTorrent. Eles também estão discutindo a possibilidade de distribuir os filmes através da rede.

“Quando você oferece às pessoas uma alternativa legítima, elas sempre aproveitam”, disse ela. “Foi o que ocorreu com o iTunes.”

/ Tradução de Terezinha Martino

