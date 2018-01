Black Friday online tem desempenho abaixo do previsto - Link - Estadão

Em lojas físicas, como nas Casas Bahias, a Black Friday teve filas desde às 05h30. FOTO: Hélvio Romero/ESTADÃO Em lojas físicas, como nas Casas Bahias, a Black Friday teve filas desde às 05h30. FOTO: Hélvio Romero/ESTADÃO

SÃO PAULO – O faturamento do comércio eletrônico durante a Black Friday no Brasil chegou a 1,16 bilhão de reais neste ano, disse a empresa de informações sobre comércio eletrônico E-bit nesta segunda-feira, ligeiramente abaixo do previsto e guiado sobretudo pela alta do valor médio das compras.

O montante representa um avanço nominal de 51% sobre o resultado obtido no evento no ano passado, ante projeção inicial da E-bit de um aumento de 56%.

Na sexta-feira de descontos generalizados na Internet, foram feitos 2,2 milhões de pedidos online, bem abaixo da estimativa de 3,37 milhões.

Por outro lado, o tíquete médio de compra subiu 32% sobre um ano antes, a 522 reais, ante projeção inicial da empresa de pesquisas de um patamar bem mais baixo, de 355 reais.

“A elevação do tíquete médio foi reflexo do aumento da confiança na data pelo consumidor”, disse o diretor-executivo da E-bit, Pedro Guasti, que avaliou que o evento atingiu expectativas.

O desempenho final da Black Friday vem a público em um momento em que varejistas projetam um Natal fraco diante do encarecimento do crédito, inflação em alta e perspectivas ainda incertas para a economia, combinação que vem fazendo o consumidor manter a carteira no bolso.

A expectativa é que a temporada de compras de fim de ano, a mais importante do ano, mostre um avanço de vendas menor que o apresentado em 2013, no que será, segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC), o ritmo mais tímido da última década./REUTERS