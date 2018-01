'Black Ops' bate recorde - Link - Estadão

O game Call of Duty: Black Ops esmagou os recordes da indústria de entretenimento ao alcançar US$ 360 milhões nas primeiras 24 horas de vendas, provando mais uma vez que os games firmaram seu espaço na indústria de entretenimento de massa, ao lado do cinema e da música.

Para a multidão de fãs devotos que esperavam a meia-noite de segunda-feira, 8, para colocar as mãos no jogo de tiro, isto não é uma surpresa. Para eles, jogar o novo Call of Duty em seus consoles e PCs é equivalente a ligar a televisão para assistir ao Super Bowl (final do campeonato nacional de futebol americano) ou ao World Series (final do campeonato de beisebol nos EUA) — com exceção que neste jogo são eles que estão no controle dos acontecimentos.

O game da Activision Blizzard vendeu 5,6 milhões de unidades no dia de estreia de acordo com a empresa. O seu antecessor, Call of Duty Modern Warfare 2, havia vendido 4,7 milhões de cópias e alcançado US$ 310 milhões durante o primeiro dia de vendas no ano passado.

Black Ops começou a ser vendido nesta segunda-feira, 8, na América do Norte e no Reino Unido. Ele custa US$ 60 e roda no Xbox 360, no PlayStation 3 e no PC. Por causa do preço mais alto, os games têm tido mais facilidade para bater recordes de vendas do que, por exemplo, filmes ou álbuns de música, porque menos pessoas precisam comprar um título de game para alcançar um valor maior de vendas.

