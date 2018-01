'Black Ops' em 3D - Link - Estadão

Como se a experiência de guerra de Call of Duty: Black Ops já não fosse real o suficiente em alta definição, a Activision Blizzard anunciou na terça-feira, 5, que a próxima versão da famosa série de tiro em primeira pessoa será lançada em 3D. É mais um lançamento dentro da recente revolução tridimensional.

Mark Lamia, diretor do estúdio Treyarch, disse que Black Ops terá o opcional 3D nas versões do jogo para Xbox 360, PlayStation 3 e PC logo no lançamento em 9 de novembro. Ele afirmou que a trama do game é a mesma, tanto em 2D ou 3D, e que nenhum conteúdo foi especialmente criado para versão tridimensional, embora as imagens sejam mais “imersivas”.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“Quando você está no game em 3D, o ambiente à sua volta se parece mais real”, disse Lamia. “Quando estou com uma arma e apontando a mira para um alvo inimigo, estou realmente apontando a mira nele. Quando estou aproximando a mira, estou realmente fazendo isso. Quando alguém está no corredor, realmente parece que alguém está no corredor — é sério.”

Black Ops, a sétima sequência da saga de tiro Call of Duty, se passa durante a Guerra Fria, colocando os jogadores em uma aventura de volta ao passado que envolve ações militares e tiroteios em lugares como Hong Kong, Vietnã, Cuba e Rússia. O jogo também inclui modos extras, multiplayer e coperativo.

“Não alteramos nenhuma produção artística do game por causa do 3D”, disse Lamia. “Ela tem a mesma alta qualidade, alta fidelidade em ambas as experiências. Basicamente as mudanças foram só de engenharia. Eu acho que as pessoas vão ficar chocadas quando verem o game em 3D, porque vão imaginar que nós fizemos as texturas e experiências pensando nisso.”

Jogos como Call of Duty já são bons para serem jogados em 3D porque a maior parte deles já desenvolve dimensões virtuais em três dimensões, ao contrário de muitos filmes e programas de TV que precisam ser ou filmados com câmeras especiais, ou convertidos para 3D.

Nesta primeira fase de desenvolvimento de produções em 3D, porém, muitos jogadores ainda estão para adotar essa tecnologia “que pula na sua cara”, por causa da necessidade de televisores e óculos especiais.

Pouco games como Avatar: The Game, da Ubisoft, e Batman: Arkham Asylum, da Warner, estão disponíveis em 3D para PS3 e Xbox 360, enquanto que centenas de outros jogos, como Battlefield: Bad Company 2, da EA, e o Resident Evil 5, podem ser jogados em 3D em computadores equipados para isso.

/ Derrik J. Lang (ASSOCIATED PRESS)