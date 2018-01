'Black Ops' nas lojas - Link - Estadão

O esperadíssimo game Call of Duty: Black Ops já é uma realidade, agora só falta o público se render a um dos lançamentos mais esperados da história do entretenimento com um complexo coquetel de Guerra Fria, 3D, zumbis e adrenalina, marca registrada da bem-sucedida saga de jogos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A sequência de tiro em primeira pessoa produzida pela Activision e desenvolvida por Treyarch, chegou às lojas nesta terça-feira, 9, com a pretensão de se transformar no melhor título bélico da temporada e de superar seu antecessor, Call of Duty: Modern Warfare 2.

“Vamos romper todos os recordes do anterior Call of Duty‘”, afirmou o responsável do desenvolvimento da tecnologia 3D do game, o mexicano Roberto Sánchez, em entrevista à Agência Efe.

Para surpreender o jogador e convencer o público exigente, muitos elementos foram incorporados no Call of Duty:Black Ops. O primeiro ponto forte é o próprio enredo, que contou com a colaboração do roteirista de filmes como O Cavaleiro das Trevas e Blade, David Goyer, que narra as operações secretas dos governos durante a Guerra Fria e a do Vietnã.

Outro diferencial do game são as possibilidades de competir online com até 18 pessoas conectadas na mesma partida, além da tecnologia estereoscópica que será um diferencial na hora do jogador apontar armas e de pilotar helicópteros, por exemplo.

No total, 250 técnicos e desenvolvedores trabalharam durante dois anos em Call of Duty: Black Ops, game disponível para Xbox 360, PlayStation 3, Wii, PC e Nintendo DS.

/ EFE