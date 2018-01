Blackberry abre acesso a apps Android e lança assistente virtual - Link - Estadão

TORONTO – A BlackBerry lançou uma grande atualização de software nesta quinta-feira, permitindo que os usuários de todo o seu conjunto de dispositivos BlackBerry 10 como Z10, Z30 e Q10 possam acessar os aplicativos do Android e uma série de outras funcionalidades.

A empresa disse que o BlackBerry 10 OS 10.3.1 dá aos usuários a possibilidade de acessar tanto a loja de aplicativos BlackBerry World como a Amazon Appstore, que dá acesso a uma série de aplicativos Android anteriormente indisponíveis na plataforma BlackBerry.

Além disso, a Blackberry disse que o novo software permitirá aos usuários acessar seu novo recurso BlackBerry Blend que impressionou muita gente quando foi apresentado no ano passado.

O recurso permite que os usuários do Blend obtenham notificações de mensagens, leiam e respondam e-mails de trabalho e pessoais, enviem mensagens de texto e outras, além de ter acesso a arquivos, calendários, contatos e outros meios de comunicação, em qualquer dispositivo e sistema operacional que a pessoa esteja usando, como Mac OS, Windows e tablets Android.

Assistente

A atualização do software também vai apresentar um novo BlackBerry Assistant, um assistente digital que pode ser usado com comando de voz ou de texto para ajudar os usuários a gerenciar e-mails, contatos, calendário e outros aplicativos. Ele compete com o Siri da Apple e o S Voice da Samsung.

