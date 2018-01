BlackBerry anuncia modelo de baixo custo - Link - Estadão

Empresa mostrou durante conferência anual o novo smartphone da marca, o Q5, focado nos mercados emergentes

SÃO PAULO – Depois da Nokia, chegou a vez da BlackBerry investir em um smartphone mais barato focado nos mercados emergentes. Durante a BlackBerry Live, conferência anual da empresa que está sendo realizada nesta terça-feira, 14, em Orlando, na Flórida, o CEO da empresa, Thorsten Heins, anunciou o BlackBerry Q5.

Modelo será vendido a partir de julho e em quatro cores. FOTO: Divulgação

“Alguns disseram que a conferência do ano passado seria a última. Estou feliz em dizer que eles estavam errados”, disse Heins. “Nós não apenas estamos aqui, como estamos queimando todos os cilindros como empresa… Nós definitivamente estamos na corrida. Em um ano, tornamos a empresa rentável”, afirmou.

Após dizer que a companhia entende o mercado móvel como ninguém, o executivo mostrou o novo smartphone Q5, uma versão de baixo custo de um dos modelos mais recentes, o Q10. O celular tem teclado no padrão Qwerty, tela de 3.1 polegadas, funciona com o sistema BlackBerry 10 e está disponível em quatro cores: vermelho, branco, preto e pink.

Segundo a empresa, o Q5 será vendido no Oriente Médio, África, Asia e América Latina. O preço ainda não foi divulgado e o smartphone deve começar a chegar às lojas em julho.

