BlackBerry compra empresa de criptografia - Link - Estadão

NOVA YORK – A BlackBerry anunciou nesta terça-feira que está comprando uma empresa alemã de capital fechado especializada em criptografia de dados e voz, em uma tentativa de reforçar suas credenciais com clientes muito preocupados com a segurança, como agências governamentais.

A fabricante de smartphones não revelou os termos do acordo para comprar a Secusmart GmbH, especializada em serviços de criptografia e anti-escutas para governos, empresas e provedores de serviços de telecomunicações.

A aquisição é a mais recente da pioneira em smartphones para fortalecer áreas de nicho em uma tentativa de se reinventar sob o novo presidente-executivo, John Chen, e recuperar terreno perdido para o iPhone da Apple e os dispositivos da linha Galaxy da Samsung.

Chen quer continuar como um competidor no segmento de smartphones, mas está focado em desenvolver as fortes habilidades de administração de dispositivos móveis da BlackBerry através do fortalecimento de suas ofertas de aplicativos corporativos e de segurança.

A tecnologia da Secusmart é atualmente usada para proteger dispositivos de autoridades governamentais tanto no Canadá quanto na Alemanha, incluindo o smartphone BlackBerry usado pela chanceler alemã Angela Merkel depois do escândalo de espionagem norte-americana no ano passado.

