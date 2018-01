BlackBerry corteja fãs do teclado físico com novo celular Classic - Link - Estadão

FOTO: EFE FOTO: EFE

NOVA YORK – A BlackBerry lançou seu esperado aparelho Classic nesta quarta-feira, um smartphone com o qual a companhia espera recuperar fatia de mercado e cortejar usuários de versões antigas de seus aparelhos com teclado físico.

A companhia com sede em Waterloo, Ontário, no Canadá, disse que o novo dispositivos, que tem similaridade notável com seus famosos aparelhos Bold e Curve, tem uma tela maior, mais durabilidade da bateria, maior livraria de aplicativos e um navegador três vezes mais rápido que o de seus aparelhos anteriores.

“O BlackBerry Classic é uma poderosa ferramenta de comunicação pela qual muitos usuários do BlackBerry Bold e Curve estavam esperando”, disse o presidente-executivo, John Chen, em comunicado, notando que o aparelho traz de volta funcionalidades de uma barra de comando que tornam seus aparelhos fáceis de navegar.

Quando a companhia inicialmente introduziu seu novo sistema operacional BlackBerry 10 e aparelhos no início de 2012, colocou mais ênfase nas telas sensíveis ao toque, privando muitos fãs de seu teclado físico.

Chen está de alguma forma levando a companhia de volta à sua origem, enfatizando novamente o teclado físico com o recente lançamento do Passport e dos modelos Classic, em vez de tentar competir diretamente com aparelhos de telas sensíveis ao toque de rivais dominantes como Samsung Electronics Co e Apple.

/ REUTERS