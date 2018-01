Blackberry desiste de venda - Link - Estadão

A principal acionista do grupo comprou US$ 1 bilhão das ações da empresa e substituiu CEO

TORONTO – A BlackBerry abandonou seu plano de venda da companhia e em vez disso decidiu vender US$ 1 bilhão em dívida conversível para sua principal acionista, a Fairfax Financial Holdings, e para outros investidores institucionais, segundo um comunicado divulgado hoje pela empresa. Com isso, as ações da BlackBerry recuam mais de 18% no pré-mercado em Nova York.

A companhia também informou que vai substituir seu executivo-chefe, Thorsten Heins. Por enquanto, John S. Chen vai atuar como CEO interino.

A fabricante canadense de smartphones tem tido dificuldades para competir com rivais maiores e concordou em setembro com um acordo de venda para a Fairfax por US$ 4,7 bilhões. A seguradora canadense, porém, não conseguiu o financiamento necessário para o acordo.

