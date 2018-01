Blackberry divulga lucro; mas perde assinantes - Link - Estadão

Após ter prejuízos em 2011 e perder mercado para a Apple, empresa ficou no azul, mas perdeu usuários

FOTO: REUTERS

TORONTO – A Blackberry anunciou um inesperado lucro trimestral nesta quinta-feira, 28, mas sua base de assinantes sofreu queda ligeiramente maior do que a esperada e a receita se manteve bem abaixo dos níveis de um ano atrás.

A fabricante de smartphones afirmou ter vendido cerca de 1 milhão de novos aparelhos Z10 durante o quarto trimestre do ano fiscal terminado em 2 março. A empresa entregou aproximadamente 6 milhões de smartphones no período.

O lucro líquido do trimestre foi de US$ 98 milhões , ou US$ 0,19 por ação, ante um prejuízo de US$ 125 milhões, ou US$ 0,24 por ação, registrado no ano anterior.

A Blackberry também surpreendeu investidores ao dizer que espera se aproximar de um resultado financeiro equilibrado no primeiro trimestre, baseado em um menor custo base, uma cadeia de fornecimento mais eficiente e melhores margens para o hardware.

Em média, analistas esperam uma perda de US$ 0,10 por ação no primeiro trimestre, de acordo com a Thomson Reuters.

Ainda assim, a companhia, que perdeu fatias de mercado para rivais como a Apple, está em mal caminho. A receita trimestral caiu para US$ 2,68 bilhões ante os US$ 4,2 bilhões no ano anterior, e o número de assinantes caiu para cerca de 76 milhões até 1o de dezembro

/ REUTERS