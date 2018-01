Blackberry entre usuário comum e o corporativo - Link - Estadão

A RIM precisa de foco, é que diz seu presidente. Novo sistema fica entre usuários novos e os já estabelecidos

Thorsten Heins discursou sobre a necessidade da RIM encontrar um foco. FOTO: Carla Peralva?AE

ORLANDO – Já em seu terceiro e último dia, o BlackBerry World, conferência anual para desenvolvedores da Research in Motion (RIM), termina um tanto ambígua. Ao mesmo tempo que a RIM se esforça para deixar claro que quer se manter firme e reassumir a liderança no mercado de smartphones para consumidores finais, admite que sua força está mesmo no mundo corporativo e que, a cada novo lançamento, primeiro tentará se estabelecer onde já tem sucesso (com os clientes empresariais) para só depois buscar aceitação do público em geral.

Nessa quarta-feira, 2, o CEO Thorsten Heins reuniu os jornalistas presentes no evento para esclarecer que a empresa não está deixando o mercado consumidor de lado e focando no mundo corporativo e que os teclados físicos continuarão presentes na nova linha de celulares que está para ser lançada no segundo semestre.

Em sua apresentação de segunda-feira, quando anunciou o kit de desenvolvedor para o BlackBerry 10, Heins discursou sobre a necessidade de foco da empresa. Segundo ele, a RIM precisa rever alguns de seus serviços que estavam sendo desenvolvidos internamente e delegá-los a parceiros, ou não conseguiria atingir os consumidores finais como espera (e precisa).

Dessa crença, segundo Heins, surgiram má interpretações que deram conta de que a companhia canadense estava abandonando o mercado de smartphones para consumidores finais – exatamente o setor onde ela vem perdendo espaço para Apple e Google – e se focando exclusivamente em clientes empresariais, onde ainda é forte.

Heins também foi veemente ao dizer: “eu confirmo que haverá aparelhos com teclado físico no portfólio do BlackBerry 10”. “As pessoas amam os teclados físicos e não há motivos para tirar isso delas. Queremos que a RIM forneça a melhor experiência de digitação tanto em teclados táteis como em físicos”, afirmou.

Fora os dois esclarecimentos, Heins não trouxe muitas confirmações mais: não pode dizer exatamente a data em que o novo sistema operacional, o BlackBerry 10, chegará às lojas e nem se um novo tablet será lançado. O CEO deixou claro apenas que, caso um novo tablet seja lançado, ele focará primeiramente no mercado corporativo, para só então apostarem nos consumidores finais.

* A repórter viaja a convite da RIM.

