BlackBerry lança Passport; celular quadrado com teclado físico - Link - Estadão

TORONTO – A BlackBerry lançou o Passport nesta quarta-feira em Toronto, com eventos simultâneos também sendo realizados em Londres e Dubai. O celular será vendido em 30 países, mas o Brasil não está entre eles. O aparelho é anunciado por US$ 599 nos EUA, US$ 699 no Canada e 649 euros na França e Alemanha.

O Blackberry Passport tem mede 12,8 x 9 cm, pesa 194g (o novo iPhone 6, como comparção, pesa 129g), tela de 4,5 polegadas, processador quad-core de 2,26 GHz, 3GB de RAM e câmera de 13 MP.

O lançamento do Passport, que possui uma grande tela quadrada e um teclado tátil sensível ao toque, dará início a um período agitado para a BlackBerry, com sede em Ontario, Waterloo. A companhia deve divulgar seus resultados do segundo trimestre fiscal na sexta-feira e, em alguns meses, também espera-se que lance o aguardado BlackBerry Classic, que possui semelhanças com seu smartphone Bold, que já foi muito popular.

A BlackBerry está apostando que o Classic e o lançamento de seu novo sistema de gestão de dispositivos móveis – o BlackBerry Enterprise Service 12 (BES12) – ajudem a recuperar espaço perdido para rivais tanto no mercado de hardware quanto no de serviços.

A empresa, que já foi pioneira na indústria de smartphones, recentemente concluiu um processo de três anos de reestruturação e reduziu em grande parte as suas perdas, mas agora cabe ao presidente-executivo, John Chen, provar que os novos aparelhos e serviços da empresa são capazes de gerar novas fontes de receitas e recuperar a rentabilidade.

“A BlackBerry ainda está lutando pela sobrevivência. Eles ainda precisam se reestruturar e desenvolver um modelo de negócio viável”, disse o analista da Morningstar Brian Colello.

