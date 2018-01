Blackberry oferece até R$ 1;5 mil para quem trocar iPhone por aparelho da marca - Link - Estadão

Modelo Passport, da Blackberry. FOTO: Divulgação Modelo Passport, da Blackberry. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Com a proximidade do Natal e o aumento da demanda por smartphones, a Blackberry lançou uma promoção ousada nos EUA e Canadá. A empresa paga até R$ 1,5 mil para que pessoas troquem o seu iPhone usado pelo Passport, aparelho da marca que tem tela quadrada e teclado.

A oferta começou na segunda-feira e vai até o dia 13 de fevereiro. Funciona assim: o cliente compra o smartphone Passport em uma loja parceira da promoção (Amazon ou ShopBlackBerry.com) e depois envia o seu iPhone usado para a Blackberry. A empresa avalia o modelo e as condições do aparelho e pode dar em troca até US$ 400 em dinheiro (no caso do iPhone 6), além de um vale-presente de US$ 200, em um total de US$ 600 (cerca de R$ 1,5 mil).

Confira a tabela oficial da Blackberry com os valores pagos por cada modelo.

O modelo Passport é focado principalmente no mercado corporativo, principal aposta da Blackberry após ter perdido espaço para Apple e Samsung.