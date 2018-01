BlackBerry pode parar de investir em celulares - Link - Estadão

SÃO PAULO – A BlackBerry pode deixar o ramo de fabricação de smartphones em breve, caso continue tendo prejuízos no setor. Foi o que disse o diretor presidente John Chen, nesta quinta-feira, 10.

“Se eu não conseguir fazer dinheiro com celulares, não estarei no ramo de celulares”, explicou ele, comentando que a decisão deve ser tomada em curto prazo e avaliando que consegue tornar a empresa lucrativa mesmo com vendas de apenas 10 milhões de aparelhos por ano.

A BlackBerry atingiu seu pico de vendas em 2011, com a venda de 52,3 milhões de aparelhos. No terceiro trimestre do ano passado, os modelos equipados com o novo sistema operacional Blackberry 10 venderam menos de 2 milhões de unidades.

Chen ainda comentou que a empresa se direciona para investir mais em produtos e serviços corporativos, e pensa em adquirir novas empresas para fortalecer o setor de segurança de rede da BlackBerry, cuja importância cresceu desde a divulgação dos escândalos de vigilância da NSA.

“Estamos montando uma equipe de engenheiro para serviço e dispositivo focados em segurança. Faremos parcerias e provavelmente faremos aquisições em segurança também.”

Outro foco da empresa é a crescente área de internet das coisas, na qual eletrônicos diversos ganham conexão. “Não queremos conectar apenas os dispositivos da BlackBerry. Queremos conectar todos os dispositivos capazes de conversar entre si em uma empresa machine-to-machine (M2M)”

/com informações da Reuters