Blackberry vira Kindle - Link - Estadão

A Amazon anunciou o lançamento de um aplicativo gratuito que permitirá aos usuários de vários modelos do celular Blackberry acesso a mais de 420 mil livros disponíveis na plataforma de livros digitais Kindle.

Chamado de “Kindle for Blackberry”, o aplicativo está disponível para usuários do celular nos Estados Unidos. A maioria dos livros para o leitor digital da Amazon custam US$9,99 ou menos.

“Desde o lançamento do Kindle for iPhone no ano passado, os clientes têm pedido uma experiência similar para Blackberry”, afirmou Ian Freed, vice-presidente das operações Kindle da Amazon.

A Amazon vem enfrentando pressão de muitas editoras pelos preços baixos que cobra dos ebooks para incentivar a demanda do Kindle e dificultar a chegada de novos rivais como a Apple, que estão preparados para entrar no segmento de livros digitais com seus próprios aparelhos.