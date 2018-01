Blockbuster pede concordata nos EUA - Link - Estadão

A rede de locadoras de vídeo Blockbuster encaminhou um pedido de concordata como parte de um acordo pré-arranjado com credores que vai reduzir a dívida da empresa de quase US$ 1 bilhão para cerca de US$ 100 milhões.

Mais de 80% dos credores da empresa concordou em apoiar o plano e fornecer 125 milhões de dólares em financiamento para ajudar as operações da Blockbuster enquanto a empresa atravessa o processo de recuperação judicial.

“Atualmente, todas as 3 mil lojas da companhia nos Estados Unidos continuarão abertas”, informa a empresa em comunicado.

A Blockbuster divulgou que não vai fornecer financiamento para suas operações na Argentina, que têm passado por repetidos momentos de falta de fluxo de caixa operacional.

Em comunicado separado, a Blockbuster no Canadá divulgou que não está incluída no processo de recuperação judicial e que todas as suas operações prosseguem normalmente.

No início deste ano, a rede informou que iria fechar quase 10 por cento de suas lojas. Os consumidores têm preferido serviços online de filmes como Netflix em vez de alugar DVDs em lojas físicas.

A Movie Gallery, rival da Blockbuster, encaminhou pedido de concordata em fevereiro. Apesar da rede ter inicialmente planejado se reestruturar, em maio acabou optando por liquidar suas operações completamente.

/ REUTERS