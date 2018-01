Blockbuster será fechada no Canadá - Link - Estadão

A empresa anunciou que fechará suas 253 no país. Os principais culpados são serviços de locação via internet como o Netflix

TORONTO – Blockbuster do Canadá, que até poucos anos era a principal locadora de filmes do país, fechará suas 253 lojas no final do ano em função da impossibilidade de encontrar um comprador, informaram nesta quinta-feira, 1º, os advogados da empresa.

As vendas da empresa acumulavam quedas nos últimos anos especialmente depois da chegada dos serviços de locação por correio e internet, como o Netflix (a empresa anuncia sua chegada ao Brasil nesta segunda, 5).

O administrador de falências responsável pela venda das operações do Blockbuster no Canadá, Grant Thornton, disse hoje que não encontrou ninguém interessado na compra da rede de locadoras e, por isso, pedirá na terça-feira, 6, aos tribunais canadenses o fechamento definitivo da empresa.

Blockbuster Canadá se declarou falido em maio depois que alguns de seus principais estúdios de cinema dos Estados Unidos pediram US$ 70 milhões de dólares por dívidas contraídas pela matriz, a Blockbuster dos Estados Unidos.

Nesta quinta-feira também, o Youtube, pertencente ao Google, anunciou que começará a operar no Canadá o seu serviço de aluguel de filmes pela internet, o chamado Youtube Movies.

O serviço, que competirá com o Netflix, funciona desde maio nos Estados Unidos com um catálogo de cerca de três mil filmes.

