Blog com data de validade - Link - Estadão

Já viram o Blog das 30 Pessoas? É um projeto que começou agora em 1 de junho, na segunda, e deve seguir por 30 dias, com 30 posts de 30 pessoas, uma por dia.

A ideia saiu da cabeça do jornalista Lucas Guedes , que convidou 29 amigos para ‘praticar a blogagem’. Segundo o próprio blog, ali está um espaço “colaborativo e coletivo” para os participantes escreverem sobre o que quiserem. “Pode comentar o post anterior, começar uma história, comentar um video, uma música, maldizer ou bendizer, enfim, blogar”, diz o Lucas.

O último post, por exemplo, da mineira Marcela Paiva , é um pequeno conto sobre o reencontro de duas amigas, uma delas (a narradora) admirada com a perda do encanto, do brilho da outra depois de tantos anos. No final, ela descobre onde estava a admiração de outrora (mas eu não vou contar). Veja aqui.