Blog do Planalto ganha clone que permite comentários - Link - Estadão

O endereço original é blog.planalto.gov.br. Já a réplica é planalto.blog.br. A cópia é permitida juridicamente, pois tudo que é postado no Blog do Planalto está sob a licença Creative Commons, que permite reproduções integrais de conteúdo, bastando citar a autoria.

Daniel Pádua, da equipe do Blog do Planalto, comentou no Twitter que isso, hora ou outra, “ia acabar acontecendo“.

