Blogger completa 11 anos e quer festa - Link - Estadão

Um dos primeiros serviços de publicação de blogs completa 11 anos neste mês de agosto e terá festas simultâneas organizadas por seus blogueiros em todo o mundo. As comemorações acontecem em cidades em todo mundo, que vão desde uma em Araraquara, no interior de São Paulo até outra em Palermo, na Itália.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O Blogger nasceu em 1999 e ficou famoso por simplificar o processo de postagem, popularizando a prática. A novidade foi permitir escrever posts sem se preocupar com códigos HTML. Ele propunha criar seu ‘webblog’ apenas escrevendo um texto no espaço delimitado, diretamente do site do Blogger, e o publicava.

Em 2003 a Google comprou o Pyra Labs, desenvolvedor do Blogger, e a partir daí novas funções começaram a surgir. Novos templates, espaço para comentários, serviço de fotos originado após a compra do Picasa pelo Google, postagem por e-mail, até o serviço de estatísticas de acesso agregado ao painel principal do site, inserido neste mês de aniversário.

Para saber onde ocorrerá a festa mais próxima clique aqui.