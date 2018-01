Blogger fica 20 horas fora do ar - Link - Estadão

Na tarde desta sexta-feira, o Google conseguiu colocar a plataforma Blogger novamente no ar. “Que dia frustrante. Nós pedimos desculpas por você não ter podido publicar no Blogger nas últimas 20,5 horas. Estamos praticamente de volta ao normal”, escreveu no blog do Google o gerente Eddie Kessler.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O serviço de publicação de blogs ficou offline após uma manutenção realizada na quinta-feira, deixando milhões de sites ali hospedados também fora do ar ou impossíveis de publicar novo conteúdo, e só voltou a operar normalmente às 14h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira.

“Eis o que aconteceu: durante uma manutenção programada na noite de quarta-feira, nós notamos alguma corrupção de dados que causavam impacto no comportamento do Blogger. Desde então, blogueiros e leitores podem ter experimentado diversas anomalias, como quedas intermitentes, posts que desapareciam, e envio de usuários a blogs errados ou a páginas de erro”, descreveu Kessler.

O Google afirma que, dentro das próximas horas, todos os posts e comentários perdidos serão restaurados.