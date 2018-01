Blogs sobre filmes e locadoras - Link - Estadão

Blogs sobre filmes e locadoras

O Link desta semana falou sobre como as videolocadoras estão se virando para se diferenciar e competir com a internet, o streaming e a pirataria. Entre outros assuntos, mostramos alguns blogs que servem de inspiração para as próprias locadoras aproveitarem sua experiência, compartilharem o gosto pelo cinema e, assim, garantirem alguns clientes fiéis.

01/09/2009 | 20h10

Por Filipe Serrano - O Estado de S. Paulo