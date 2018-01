Blogueira e prostituta; Belle de Jour revela identidade - Link - Estadão

Blogueira e prostituta; Belle de Jour revela identidade

Ter uma prostituta blogueira não é exclusividade brasileira. A primeira garota de programa a fazer sucesso com seu blog no mundo, uma inglesa que assinava os posts com o pseudônimo Belle de Jour e, como Bruna Surfistinha, lançou um livro com seus textos – The Intimate Adventures of a London Call Girl – que até virou série de TV, causou furor na Inglaterra ao revelar sua real identidade: ela é na verdade Brooke Magnanti, uma oncologista de 34 anos especializada em câncer infantil.

16/11/2009 | 18h17