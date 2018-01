Blogueira opositora Yoani Sánchez é detida em Cuba - Link - Estadão

A informação chegou a partir de tweets de ativistas locais. Yoani foi presa a caminho de Bayamo (800 quilômetros ao leste de Havana), onde iria fazer para o jornal espanhol El País a cobertura do julgamento do espanhol Angel Carromero, envolvido no acidente que matou os dissidentes cubanos Oswaldo Payá e Harold Cepero.

Yoani, de 37 anos, é conhecida por publicar severas críticas ao governo comunista, comandado por Raúl Castro, em seu blog Generación Y (geração Y). Ela também é colunista do ‘Estado’.

“A blogueira pró-Estados Unidos Yoani Sánchez foi presa na quinta-feira, 4, na cidade de Bayamo, para onde viajou na intenção de fazer provocações e um show midiático no julgamento que aconteceria na sexta-feira”, afirma uma publicação no blog do governista Fontana Yohandry.

Prisão criticada

A detenção de Yoani Sánchez foi condenada pela Anistia Internacional e por outros grupos de defesa dos direitos humanos, incluído o Comitê de Proteção aos Jornalistas e a Associação Interamericana de Imprensa.

“Estamos profundamente preocupados pelo uso contínuo, da parte do governo cubano, do uso arbitrário das detenções para silenciar os críticos, impedir reuniões pacíficas e impedir que o livre jornalismo seja exercido”, disse o Departamento de Estado norte-americano.

Nas redes sociais, Yoani teve o apoio do grupo “Damas de Blanco”, formado por senhoras cubanas dissidentes e o historiador mexicano, Enrique Krauze.

O twitter da própria Yoani Sánchez segue sem atualização desde ontem.

/ COM REUTERS e AE